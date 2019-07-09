Kilis'te sahte içki operasyonu
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Kilis'te düzenlenen operasyonda 331 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 plastik kelepçe ele geçirdi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:33 Kaynak: AA
'te düzenlenen operasyonda 331 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan madde ve 17 plastik kelepçe ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, sahte içki üretimi yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kent genelinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, pet şişelere doldurulmuş 331 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 3 litre hammadde ve 17 plastik kelepçe ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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