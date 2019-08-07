Kilis'te sahte içki operasyonu
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Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:53 Kaynak: AA
'te bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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