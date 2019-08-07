Kilis'te sahte içki operasyonu
1 saat önce
Kilis'te, polisin bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
'te, polisin bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bir evde yapılan 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - KİLİS
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti