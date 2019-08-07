Son Dakika Haberleri: Kilis'te sahte içki operasyonu
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Kilis'te sahte içki operasyonu

1 saat önce

Kilis'te, polisin bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kilis'te sahte içki operasyonu, System.String[]
Kilis'te, polisin bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bir evde yapılan 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - KİLİS
Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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