Kilis'te salça ile toz biber zamanı

KİLİS - Kilis'te, vatandaşlar biber salçası ile toz biberlerini kendileri üretiyor.

Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te, vatandaşlar tarladan veya sebze halinden aldıkları acı ve tatlı biberleri, salçaya ve toz bibere dönüştürüyor. Vatandaşlar aldıkları biberlerin dilerek kuruttuktan sonra toz biber haline getirmek için biber üretimi yapan yerlere getiriyor. Buruda biberler işlemlerden geçirildikten sonra toz biber haline getiriliyor. Vatandaşların bir kısmı toz biberi ile birlikte salçada yapıyor. Biberlerini makinelerden geçirdikten sonra biber salçası haline getirerek, güneşte biberin suyu çekildikten sonra bidonlara doldurarak, kış ve yaz aylarında tüketiyor. Kilis'te yaşayan vatandaşların büyük bölümü hazır satılan salçalar yerine kendileri salça ve toz biberlerini yapması nedeniyle biber işletmelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Biber işletmecisi Mahmut Kiremitçi, Kilis halkının biber salçası ile toz biberini kendisi yaptığını ifade ederek, "Sebze halinden aldıkları biberleri evlerinde salçaya ve toz biber haline getirir. Sebze halinden aldığı biberleri temizledikten sonra saça haline getirmek için bize getiriyor. Bizde makinede çekerek salça haline getiriyoruz. Biberi kuruttuktan sonra bize getirerek, toz makinede işlemlerden geçtikten sonra toz biber haline getir. Kilisli vatandaşlar dışarıdan hazır toz biber veya salça almaz. 50 yılı aşkın bir süreden dedem, babam ve biz biber işiyle uğraşıyoruz" dedi.