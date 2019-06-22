Son Dakika Haberleri: Kilis'te saman kavgası: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kilis'te saman kavgası: 5 yaralı

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplamadaki anlaşmazlık nedeniyle iki gurup arasında çıkan kavgada silahlarında kullanılması nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Kilis'te saman kavgası: 5 yaralı, System.String[]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplamadaki anlaşmazlık nedeniyle iki gurup arasında çıkan kavgada silahlarında kullanılması nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Halfeti'den saman toplamak için Elbeyli Yenideğirmen köyüne gelen bir grup işçi, Elbeyli Kilcan köyünde ikamet eden saman sahibi ile anlaşamamaları üzerine başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu kavgada silahlarında kullanılması nedeniyle iki guruptan G.A., A.A., M.A., A.A. ile H.A. yaralandı. Ayaklarından silahla vurulan 3 kişi ile darp sonucu yaralanan 2 kişi olmak üzere 5 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Halfeti, Elbeyli, Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası ortalığı birbirine kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te saman kavgası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]