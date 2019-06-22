Kilis'te "saman" kavgası: 5 yaralı
1 saat önce
Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplama konusunda iki gurup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:16 Kaynak: AA
'in Elbeyli
ilçesinde saman toplama konusunda iki gurup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinden saman toplamak için Kilis'e gelen bir grup işçi ile Elbeyli Kılcan köyünde oturan saman sahibi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda G.A, A.A. ve M.A. av tüfeğiyle, A.A. ile H.A. ise darp sonucu yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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