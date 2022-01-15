Kilis'te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erol Bulut yönetimindeki 27 B 4778 plakalı motosiklet, Kilis-İslahiye kara yolunun 40'ıncı kilometresi Gülbaba köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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