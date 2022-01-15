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Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

15.01.2022 17:22

Bir son dakika haberine göre KİLİS'te, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada, sürücü Erol Bulut (30) yaşamını yitirdi.

KİLİS'te, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada, sürücü Erol Bulut (30) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kilis- Hatay yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Erol Bulut'un kullandığı 27 B 4778 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Erol Bulut'un cansız bedeni, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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Erol Bulut, Kilis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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