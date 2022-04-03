Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

03.04.2022 18:30
Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kilis'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa (50) idaresindeki otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Şehitler Çeşmesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akraa ile otomobilde bulunan Abdulkadir Belkeş (37) ve Abdulkerim Akraa (20) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Gaziantep, Otomobil, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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