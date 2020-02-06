Kilis'te Satranç Turnuvası yapıldı

Kilis'te, Satranç Federasyonu Kilis temsilciliği tarafından Minikler ve Küçükler Kategorisinde satranç turnuvası düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Gençlik Merkezimizde Minikler ve Küçükler Kategorisinde İl Satranç Turnuvası yapıldı. Büyük çekişme halinde geçen turnuvada Minikler Kategorisinde 1'inci Zeytçioğlu İlkokulu, 2'inci Emine Mahmut Kudeyt İlkokulu, 3'uncu Yunus Emre İlkokulu oldu.



Küçükler Kategorisinde ise 1'inci Zeytçioğlu Ortaokulu, 2'inci Gazi İmam Hatip Ortaokulu, 3'inci Hasan Ünlükahraman Orta Okulu, 4'üncü Tahsin Panoğlu Ortaokulu oldu.



Dereceye giren okullara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Turfanda, Kilis Satranç İl Temsilcisi Gönül Çelen tarafından verdi. - KİLİS