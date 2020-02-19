Kilis'te satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te satranç turnuvası yapıldı

7 saat önce

Kilis'te, Satranç Federasyonu Kilis temsilciliği tarafından Yıldızlar açık kategorisi, Yıldız Kızlar kategorisi, Gençler Açık kategorisi, genç kızlar kategorisinde 172 sporcu kıyasıya yarıştı.

Kilis'te satranç turnuvası yapıldı, System.String[]

Kilis'te, Satranç Federasyonu Kilis temsilciliği tarafından Yıldızlar açık kategorisi, Yıldız Kızlar kategorisi, Gençler Açık kategorisi, genç kızlar kategorisinde 172 sporcu kıyasıya yarıştı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Gençlik Merkezinde Yıldızlar açık kategorisi, Yıldız Kızlar kategorisi, Gençler Açık kategorisi, genç kızlar kategorisinde satranç turnuvası yapıldı. Büyük çekişme halinde geçen turnuvada Yıldızlar açık kategorisi, 1. Atatürk Ortaokulu 2. ZeytçioğluOrtaokulu 3.Hasan Ünlükahraman Ortaokulu, 4. Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Yıldız Kızlar kategorisinde 1. Musabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu, 2. Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1.takım, 3 Gazi İmam Hatip Ortaokulu 2.takım, 4 Musabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu 2.takım, Gençler Açık kategorisinde 1.Fen Lisesi, 2 Nedim Ökmen Anadolu Lisesi 1. takım, 3 Kilis İmam Hatip Lisesi 4 Nedim Ökmen Anadolu Lisesi 2. takım genç kızlar kategorisi 1.Fen Lisesi 1.takım, 2 Fen Lisesi 3. Takım, 3 Ekrem Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi, 4 Mustafa Akın Anadolu Meslek Lisesi oldu. Dereceye giren okullara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Ruhat Yaşar Kilis Satranç İl Temsilcisi Gönül Çelen tarafından verdi. - KİLİS

Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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