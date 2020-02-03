Kilis'te şehiriçi minibüslerde kart dönemi - Son Dakika
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Kilis'te şehiriçi minibüslerde kart dönemi

6 saat önce

Kilis Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçın, Vatandaşların bugünden itibaren şehir içi dolmuşlarda para geçmeyeceğini kartla binileceğini söyledi.

Kilis'te şehiriçi minibüslerde kart dönemi, System.String[]

Kilis Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçın, Vatandaşların bugünden itibaren şehir içi dolmuşlarda para geçmeyeceğini kartla binileceğini söyledi.


Kooperatif Başkanı Ahmet Yalçın, Ocak ayı içerisinden itibaren hem kart hemde ücret ödeyerek vatandaşların minibüslere bindiğini ifade ederek, "Bugün sabah itibaren kart ile minibüslere binmeye başladılar. Para ise bilinmeyeceği için vatandaşlarımız Kart 79 çıkartmaya çağırıyorum. Kart 79'un faaliyete geçmesinde Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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