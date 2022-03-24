KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI - Son Dakika
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KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

24.03.2022 10:21

KİLİS'te, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

KİLİS'te, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAD 508 plakalı otomobil alev aldı. Motor bölümünde çıkan yangında otomobili saran alevler, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
KİLİS'TE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

YORUMLAR
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Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu Seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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