Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

24.03.2022 09:21
Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kilis'te seyir halinde bulunan bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Kilis'te seyir halinde bulunan bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, 79 AAD 508 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolu üzerinde seyir halinde iken bir anda elektrik kontağından alev altı. Otomobilin ön kısmını alevler sardı. Cayır cayır yanan otomobil, Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KİLİS

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Yangın, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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