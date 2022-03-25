Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü - Son Dakika
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Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü

25.03.2022 09:21
Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü

Kilis-Hatay karayolunda seyir halindeki bir tır elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Kilis- Hatay karayolunda seyir halindeki bir tır elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, 63 TH 340 plakalı tırın sürücüsü H.T. Sabunsuyu mevkiinde seyir ederken aracındaki yangını fark ederek tırı yol kenarına çekti. Kilis Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber eden sürücü, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Tır kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KİLİS

Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü
Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü
Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Hatay, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü - Son Dakika
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