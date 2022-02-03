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Kilis'te SİBERAY Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kilis'te SİBERAY Projesi tanıtıldı

03.02.2022 13:16
Kilis'te SİBERAY Projesi tanıtıldı

Kilis Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgi verdi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgi verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, Polis Evi'nde basın mensuplarına yönelik düzenlenen tanıtım toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, buradaki konuşmasında, internet teknolojisinin her geçen gün geliştiğini ve hayatı olumlu yönde etkilediğini söyledi.

İnternetin gelişmesiyle siber suç kavramının da ortaya çıktığına dikkati çeken Kurt, bu suçun önüne geçebilmek ve oluşan suçlarda zararı en aza indirebilmek için SİBERAY Projesinin uygulandığını belirtti.

Konuşmanın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Vekili Abdulkadir Doğan, siber suçlar ve suçlara yönelik geliştirilen mücadele yöntemlerini anlattı.

Toplantıda basın mensuplarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te SİBERAY Projesi tanıtıldı - Son Dakika


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