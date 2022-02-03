Üye Girişi
Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı

03.02.2022 20:58

Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki basın mensuplarına SİBERAY tanıtımı yapıldı.

Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı

KİLİS - Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki basın mensuplarına SİBERAY tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerine siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY tanıtım programına katılan basın mensuplarını teşekkür ettiğini ifade ederek, "Malumunuz internet teknolojisi her geçen gün ilerlemektedir. Bu da hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir. Hem bilgiye ulaşımda, hem de hayatımızın kolaylaştırılmasında internetin önemi malumdur. Ancak internetin bu derece gelişimi haliyle siber suç kavramını da ortaya çıkardı. Siber suç ortamını önlemek kapsamında bir şekilde suçların önüne geçmek, ayrıca oluştuğunda da bütün zararları en aza indirmek için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın nezdinde İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla SİBERAY projesi gündeme getirilerek uygulanmaya başlandı" dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Abdulkadir Doğan tarafından SİBERAY projesi hakkında sunum yapıldı.

Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı
Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı
Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı

YORUMLAR
500

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Medya, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement