Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Kilis'te SİBERAY tanıtımı yapıldı

KİLİS - Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki basın mensuplarına SİBERAY tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerine siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY tanıtım programına katılan basın mensuplarını teşekkür ettiğini ifade ederek, "Malumunuz internet teknolojisi her geçen gün ilerlemektedir. Bu da hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir. Hem bilgiye ulaşımda, hem de hayatımızın kolaylaştırılmasında internetin önemi malumdur. Ancak internetin bu derece gelişimi haliyle siber suç kavramını da ortaya çıkardı. Siber suç ortamını önlemek kapsamında bir şekilde suçların önüne geçmek, ayrıca oluştuğunda da bütün zararları en aza indirmek için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın nezdinde İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla SİBERAY projesi gündeme getirilerek uygulanmaya başlandı" dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Abdulkadir Doğan tarafından SİBERAY projesi hakkında sunum yapıldı.