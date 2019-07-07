Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor
46 dakika önce
Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyorKilis'te, hava sıcaklığının 40 derecelere ulaşması kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:03 Kaynak: DHA
'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor
Kilis'te, hava sıcaklığının 40 derecelere ulaşması kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.
Sıcaklıkların gölgede 37 derece ölçüldüğü Kilis'te, sıcak havadan bunalanlar, kendilerini dışarı attı. Parklarda ve serin mekanlarda vakit geçirenler, sıcak nedeniyle güçlük yaşadıklarını ifade etti. İmkanı olanların havuz ve denize gittiği kentte hafta sonu çocuklar ise parklardaki süs havuzlarında serinledi.
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