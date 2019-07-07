Son Dakika Haberleri: Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor

46 dakika önce

Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyorKilis'te, hava sıcaklığının 40 derecelere ulaşması kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.

Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor
Kilis'te, hava sıcaklığının 40 derecelere ulaşması kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.
Sıcaklıkların gölgede 37 derece ölçüldüğü Kilis'te, sıcak havadan bunalanlar, kendilerini dışarı attı. Parklarda ve serin mekanlarda vakit geçirenler, sıcak nedeniyle güçlük yaşadıklarını ifade etti. İmkanı olanların havuz ve denize gittiği kentte hafta sonu çocuklar ise parklardaki süs havuzlarında serinledi.
Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:03 Kaynak: DHA
Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te, sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]