Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ürperten görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ürperten görüntüler kameraya yansıdı

18.03.2023 00:08

Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken kent beyaza büründü.

Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken kent beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların "Gök delindi" yorumuna neden olurken o anlar kameraya yansıdı.

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"Gök delindi"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ürperten görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika


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