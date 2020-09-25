Kilis'te Sıfır Atık, Sıfır Kayıp Projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Kilis'te Sıfır Atık, Sıfır Kayıp Projesi hayata geçiriliyor
Kilis Belediyesi tarafından başlatılan "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" projesi kapsamında, kentin farklı bölgelerine yerleştirilecek mobil atık getirme merkezlerinin tanıtımı yapıldı.
Kilis Belediyesi tarafından başlatılan "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" projesi kapsamında, kentin farklı bölgelerine yerleştirilecek mobil atık getirme merkezlerinin tanıtımı yapıldı.
Tanıtımda konuşan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, şehrin daha yaşanabilir olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
İlk etapta 8 bölgeye mobil atık getirme merkezi yerleştireceklerini belirten Bulut, "Belediyemiz, çevre duyarlılığı konusunda tüm adımları atmaya devam ediyor. 'Sıfır atık, sıfır kayıp' sloganıyla yerleştireceğimiz mobil atık getirme merkezlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Çok yakında bu konteynerleri artırıp, şehrin geneline yayacağız." diye konuştu.
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