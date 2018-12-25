Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Sigarayı Bırakanlara Bisiklet Hediye Edildi

Kilis'te, Sigarayı Bırakanlara Bisiklet Hediye Edildi

32 dakika önce

Kilis Belediyesi'nin başlattığı sigara bırakma kampanyası kapsamında, sigarayı bırakmak için söz veren ve taahhüt ederek imza atan vatandaşların çocuklarına bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediyesi'nin başlattığı sigara bırakma kampanyası kapsamında, sigarayı bırakmak için söz veren ve taahhüt ederek imza atan vatandaşların çocuklarına bisiklet hediye edildi.

7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi. Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 9 bin 500 bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin 500 bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Hasan Kara, Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlar ise notlarını düzeltecek dedi.

Belediye Başkan Adayı olmamasına rağmen söz verdikleri bisikletleri dağıtmaya devam ettiklerini aktaran Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmaları çağrısında bulunarak, verilen bisikletlerin aynı zamanda çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

Kilis Belediyesi, Güncel
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