Kilis'te silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele - Son Dakika
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Kilis'te silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele

23.03.2022 15:51
Kilis'te silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele

Kilis'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.

Kilis'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meşetlik Mahallesi'nde M.N.Ş'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığına yönelik alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 3 tabanca, bunlara ait 5 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi, şüpheli M.N.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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