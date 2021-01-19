Kilis'te silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli, saklandığı güvencin kümesinde yakalandı - Son Dakika

Kilis'te silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli, saklandığı güvencin kümesinde yakalandı

19.01.2021 15:21
Kilis'te silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli, saklandığı güvencin kümesinde yakalandı, System.String[]

Kilis'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

Kilis'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mücahitler Mahallesi kırsalında iki kişinin kar maskeli bir şahıs tarafından silahla ayağından vurulduğunu bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri M.A'yı yaptıkları operasyonda evinin damında bulunan güvercin kümesinde saklanırken gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli, saklandığı güvencin kümesinde yakalandı - Son Dakika


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