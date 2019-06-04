Son Dakika Haberleri: Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü
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Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

49 dakika önce

Kilis'te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kilis'te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde iki gurup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silah ta kullanılması sonucu Aydın Arpaç (35) yaralandı. Yaralanan Aydın Arpaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kavgaya karışan R.A. ile çok sayıda kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
Aydın, Sabah, Kilis, 3. Sayfa
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