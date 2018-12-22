Son Dakika Haberleri: Kilis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kilis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

6 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kilis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalikaradut köyündeki zeytinlikte zeytin toplayan Sait Yılmaz (65) ve akrabası Ümit D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Ümit D. evden getirdiği av tüfeğiyle Sait ile oğlu Şıhmehmet Yılmaz'a (26) ateş ederek, yaraladı.

Yaralanan baba, oğul ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ümit D, gözaltına alındı.

Sait Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Sait Yılmaz, Musabeyli, Kilis, Güncel
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