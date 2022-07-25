Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı

25.07.2022 01:44
Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı

Kilis'te, 2 grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, 2 grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaylak Mahallesi Hulkdede Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu yaralanan M.H.K., A.K. ve H.K. olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından kordon altına alındı. Polis, olaya karışanların kimliğinin belirlenmesi ve gözaltına alınması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı
Kaynak: İHA

kavga, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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