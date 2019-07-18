Son Dakika Haberleri: Kilis'te silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kilis'te silahlı saldırı: 1 yaralı

11 dakika önce

Kilis'te iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kilis'te silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Kilis'te iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde kuaför işleten O.Ç. ile S.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ö, tabancayla O.Ç'ye ateş açtı. Kolundan ve karnından yaralanan O.Ç'nin iş yerine de 3 mermi isabet etti.
O.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından otomobille kaçan S.Ö, polisin takibi sonucu Polateli ilçesi Ravanda Kalesi yakınlarında yakalandı.
Araçta yapılan aramada, kuru sıkıdan bozma tabanca ile 3 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, O.Ç'nin iş yerine dün gece de av tüfeğiyle ateş açıldığı öğrenildi.
Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:29 Kaynak: AA
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