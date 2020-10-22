Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı - Son Dakika

Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı

22.10.2020 16:35
Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı, System.String[]

Kilis'te 6 bin dekarda ekilen ve önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı.

Kilis'te 6 bin dekarda ekilen ve önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan silajlık mısırda geçen yıl dekar başına yaklaşık 3 ton ürün alındığını ve gelişen tarım teknolojileriyle birlikte bu miktarın daha da artacağını belirtti.

Yetiştiricilere ekimden hasada kadar teknik destek verdiklerini ifade eden Kökçüoğlu, silajlık mısır için doğru hasat zamanını belirlemenin önemli olduğunu aktardı.

Besicilerin süt ve et verimi için silajlık mısır kullandıklarını vurgulayan Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizde ikinci ürün silajlık mısır ekimi haziran ayı sonunda yapılıyor ve eylül ile ekim aylarında hasat ediliyor. Suyu çok seven mısır, bölge genelinde salma şeklinde sulanıyor. Tarımda makineleşmenin etkisiyle artık makinelerle hasat ediliyor. Boyları 3 metreyi aşan mısırlar, silaj makinesi ile biçilip parçalanıyor, sonra kamyon ve traktörlerle hayvan çiftliklerine taşınıyor. Burada çukurlara doldurulup arasında hava kalmayacak şekilde iyice sıkıştırılan ve üzeri kapatılan parçalanmış mısırlar, kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor."

Kökçüoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019'da 6 bin dekarda silajlık mısır ekimi yapıldığını ve yaklaşık 18 bin ton verim alındığını kaydetti.

Mehmet Nuri, Tarım, Hasat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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