Kilis'te sınav için yanlış yere gelen öğrencilere yardım eli - Son Dakika

Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için yanlış yere gelen öğrenciler için hayırsever vatandaşlar ve polis ekipleri seferber oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Kilis'te de YKS'nin birinci oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava dakikalar kala Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Yerleşkesine gelen bazı öğrenciler, yanlış sınav yerine geldiklerini öğrendi.

Bunun üzerine yanlış gelen öğrenciler için polis ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Yanlış gelen öğrencilerden bazıları, polis ekiplerince sınav yerlerine götürülürken bazıları da hayırsever vatandaşların destekleriyle sınava yetişti. Çocukları bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla sınav yerine yetiştirirken bazıları da taksi ücretlerini karşılayarak yardımcı oldu.

Öğrenci velisi Zübeyde Zahteroğullları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi çocuğunu sınava getirdiğini ve dönüşte bazı öğrencilerin yanlış geldiğini anladığını belirtti.

Çocuğunu beklerken diğer çocuklara da yardımcı olmak istediğini anlatan Zahteroğulları, "Hala heyecanlıyız. Benim çocuğum da üniversitede sınava girdi. Ama bazı çocuklar, yanlış yere gelmişler. Ben de onlara yardımcı olmak istedim. Çocukları sınava götürürken kendi çocuğumu taşıyor gibi hissettim. Zaten yollar da biraz. O yüzden yetişmemiz de daha kolay oldu." diye konuştu.