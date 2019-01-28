Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Sınırdan Geçmeye Çalışan Deaş ve Pkk/pyd'li 3 Terörist Yakalandı

Kilis'te, Sınırdan Geçmeye Çalışan Deaş ve Pkk/pyd'li 3 Terörist Yakalandı

56 dakika önce

SURİYE'den Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında DEAŞ ve PKK/PYD'li teröristlerin de bulunduğu 9 kişi ile onlara aracılık eden 3 kişi yakalandı.

Kilis'te, Sınırdan Geçmeye Çalışan Deaş ve Pkk/pyd'li 3 Terörist Yakalandı, System.String[]
SURİYE'den Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında DEAŞ ve PKK/PYD'li teröristlerin de bulunduğu 9 kişi ile onlara aracılık eden 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla terörist ve sivil geçişine aracılık ettiğini saptadı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, Türkiye'ye bir grup yabancı uyruklunun kaçak geçiş yapacağını belirledi. Geçiş noktası olarak belirlenen Demirışık köyü yakınlarında önlem alan jandarma, Suriye'den gelen 6'sı Endonezya, 1'i Filistin, 1'i Mısır ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişiyi yakaladı. Bölgede çalışma yapan jandarma ayrıca bu kişilerin geçişine aracılık eden 2'si Suriye uyruklu, 3 kişiyi daha yakaladı.

Sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Mısır uyruklu H.A. ile Filistin uyruklu A.H.'nin terör örgütü DEAŞ, Suriye uyruklu F.M.'nin ise terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki sorgusu süren şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel
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