Kilis'te Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
14 dakika önce
Kilis kent merkezi ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kilis
kent merkezi ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ile Musabeyli
, Elbeyli
ve Polateli
ilçelerinde sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kilis- Hatay
ve Kilis- Gaziantep
kara yollarında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerliyor.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:56 Kaynak: AA
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