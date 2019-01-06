Son Dakika Haberleri: Kilis'te Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kilis'te Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

14 dakika önce

Kilis kent merkezi ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kilis'te Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Kilis kent merkezi ve ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis- Gaziantep kara yollarında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerliyor.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Polateli, Elbeyli, Musabeyli, Kilis, Güncel
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