Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi

24.02.2022 11:30
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi

Kilis'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kilis'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta yaşayan Abdurrahman, Dursun, Abdulsamet, İbrahim Halil, Yağmur ve Muhammet Ali Yıldırım ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tutlu Sokak'ta ikamet eden Hamide Alkan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazdan etkilenen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

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Muhammet Ali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet, Abdurrahman Dursun, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi - Son Dakika
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