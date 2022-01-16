KİLİS'te, kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Kurt ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu. Sabah saatlerinde aile fertlerine ulaşamayan yakınları şüphelenerek evlerine gitti. Evde hareketsiz yatarken bulunan Kurt ailesinin 7 ferdi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 7 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KİLİS'TE, SOBADAN ZEHİRLENEN 7 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika