Kilis'te sokağa çıkan seyyar satıcılar uyarıldı - Son Dakika

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcıları men ederek evlerini gönderdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de tam kapanma nedeniyle Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Satış yapmak için sokağa çıkan seyyar satıcılara müdahale eden zabıta ekipleri, seyyar satıcıları uyararak evlerine gönderdi.

Zabıta yetkilileri, denetimlerin süreceğini, su istimal eden seyyar satıcılara izin verilmeyeceğini ifade etti. - KİLİS