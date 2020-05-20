Kilis'te sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Kilis'te sosyal mesafe hiçe sayıldı

-Çocuğunu alan alışveriş için çarşıya koştu

KİLİS - Kilis'te 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışveriş yapmak için çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alarak, çarşıya çıktı. Bayramda sokağa çıkma yasağı olacağının açıklanmasına karşın bazı aileleri bayram alışverişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerine gitmeleri dikkat çekti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.