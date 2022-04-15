Kilis'te spor merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te spor merkezinin açılışı yapıldı

15.04.2022 14:56
Kilis'te spor merkezinin açılışı yapıldı

Kilis Belediyesi tarafından yapılan spor merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kilis Belediyesi tarafından yapılan spor merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki tesisin açılışında yaptığı konuşmada, sporu önemsediklerini, vatandaşların spor yapabilmesi için birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni bir spor merkezini daha açmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Ramazan, "Bir halı saha, bir de hem basketbol hem voleybol sahası olarak kullanılan modüler sahadan oluşuyor. 3 bin metrekare alana sahip. 160 metrekare de idari bina ve soyunma odaları bulunuyor. Gençler bizim için çok değerli ve kıymetlidir." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da geçmişte bu tür tesislerin olmadığını belirterek tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ise gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tür tesislerin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından spor merkezinin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri gençlerle top oynadı.

YORUMLAR
500
Hobi olarak başladığı resmi duvarlarda 3 boyutlu canlandırıyor Hobi olarak başladığı resmi duvarlarda 3 boyutlu canlandırıyor Kilis'te Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi Kilis'te Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Kilis Belediyesi, Kazım Karabekir, basketbol, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te spor merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:03:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te spor merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement