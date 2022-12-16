Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı

16.12.2022 14:35
Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı

Kilis'te su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Kilis'te su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılırken, diğer işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboy köyünde su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda jandarma, arama kurtarma ekibi sevk edilirken, toprak altında kalan işçilerden birine kısa sürede ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan işçi hastaneye kaldırılırken, diğerini ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı 2 işçi göçük altında kaldı 2 işçi göçük altında kaldı

Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te su kanalı kazısında 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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