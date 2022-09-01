Kalp masajı ile hayata döndürülen yavru kedi, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından korumaya alındı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, kedi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

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