Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
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Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü

01.09.2022 16:33
Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü

KİLİS'te, su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye eri tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile yaşama tutunması sağlandı.

KİLİS'te, su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye eri tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile yaşama tutunması sağlandı.

Olay, sabah saatlerinde Arslan Mahallesi'nde bulunan tarihi havuzlu ev içerisinde meydana geldi. Kuyudan gelen sesleri duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, su kuyusuna düşen yavru kediyi kurtardı. Kedinin tepki vermemesi üzerine itfaiye ekibindeki bir personel, hayvana uzun süre kalp masajı yaptı.

Kalp masajı ile hayata döndürülen yavru kedi, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından korumaya alındı.

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Kilis'te itfaiye personeli, nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Kilis'te itfaiye personeli, nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı
Kaynak: DHA

İtfaiye, kedi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
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