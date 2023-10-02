Kilis'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kilis'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis\'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı
Son Güncelleme: 02.10.2023 18:33

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Elbeyli ilçesinde yapımı devam eden sulama borularının içinde saklanmış vaziyette ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kilis İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığının Elbeyli ilçesinde sınır hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sürüyor.

BORULARIN İÇİNDE BULUNDULAR

Bu kapsamsa Çıldıroba köyü yakınlarında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B, O.Y. ve M.Y, sulama sisteminde kullanılmak üzere döşenen boruların içine saklanmış vaziyette yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te Sulama Borusunda Yakalanan 3 Düzensiz Göçmen
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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