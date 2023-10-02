Kilis\'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığının Elbeyli ilçesinde sınır hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sürüyor.

BORULARIN İÇİNDE BULUNDULAR

Bu kapsamsa Çıldıroba köyü yakınlarında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B, O.Y. ve M.Y, sulama sisteminde kullanılmak üzere döşenen boruların içine saklanmış vaziyette yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.