Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

23.03.2022 09:17
Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haydarlar köyüne ailesiyle ziyarete giden Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla köyün yaklaşık 1 kilometre dışındaki sulama göletinin yanında oynamaya gitti.

Dengesini kaybederek gölete düşen Yıldırım'ı, arkadaşlarının haber verdiği çocuğun ailesi ve köylüler kurtardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Musabeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te sulama göletine düşen çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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