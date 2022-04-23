Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu

23.04.2022 19:49
Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kalbursait köyü yakınlarından geçen sulama kanalına düştü.

Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör'ün (9) boğulduğu tespit edildi.

Boğulması tehlikesi geçiren yolculardan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da, Kadıralak Yaylasının Doğal Güzelliği Korunmazsa Yok Olacak Trabzon'da, Kadıralak Yaylasının Doğal Güzelliği Korunmazsa Yok Olacak Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tragger, Boğulma, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement