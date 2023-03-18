Kilis'te "süper hücre fırtınası" yaşandı! Gök mora boyandı, korku dolu anlar kamerada

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

GÖRÜNTÜLER TÜYLER ÜRPETTİ

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NEDİR?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların aşırı olduğu kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam oluştuğunda dünyanın her yerinde meydana gelebilir. Amerika'nın geniş düzlüklerinde çok fazla görülen süper hücre, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde de rastlanır.