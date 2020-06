Kilis'te bir kişi ahırı ilaçladıktan sonra rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Gözkaya (Gülgüman) köyünde ikamet eden A.T. hayvanların ahırını ilaçladı. Bir süre sonra rahatsızlan A.T. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS