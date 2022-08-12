Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

12.08.2022 13:46
Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.N. ve A.N'nin adresinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu istihbarı üzerine operasyon düzenlendi. 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. - KİLİS

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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Suriye ihtilafının çözümüne aktif katkımız sürmektedir Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Suriye ihtilafının çözümüne aktif katkımız sürmektedir Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Göçmen, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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