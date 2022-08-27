Kilis'te 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 25 düzensiz göçmen yakalandı

27.08.2022 19:39
Kilis'te 25 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti esnasında, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 25 Suriye uyruklu yakalandı. Jandarma tarafından Göç İdaresine teslim edildi. 25 kişi İl Göç İdaresince işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Öncüpınar Sınır Kapısından sınır dışı edildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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