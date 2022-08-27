Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti esnasında, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 25 Suriye uyruklu yakalandı. Jandarma tarafından Göç İdaresine teslim edildi. 25 kişi İl Göç İdaresince işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Öncüpınar Sınır Kapısından sınır dışı edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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