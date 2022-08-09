Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

09.08.2022 12:15
Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan 10 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkametin sahibi şüpheli A.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KİLİS

YORUMLAR
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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı Bakan Akar: '9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bakan Akar: '9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika
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