Kilis'te kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te kaçak göçmen operasyonu

18.08.2022 10:05
Kilis'te kaçak göçmen operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yabancı uyruklu 3 kişinin ikametine operasyon düzenledi. 3 ikamette yapılan kimlik kontrolünde, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler. Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ikamet sahibi 3 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS

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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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