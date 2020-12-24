Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu bildirilen tırda ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit bulundu.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye 'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Kilis 'te gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda Suriye 'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.

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