Kilis'te hemşire eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te hemşire eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi

27.09.2022 20:03

Kilis'te, tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kilis'te, tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hemşire Fatma Solak'ın annesi Nadiye, babası Mehmet ve kardeşi Abdullah Koca, olayda yaralanan hemşire S.Ç. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanık Hasan Solak ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Solak, daha önce verdiği beyanını tekrar ederek, pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre istedi.

Müşteki S.Ç. de soruşturma aşamasında verdiği beyanları tekrar ederek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Maktulün annesi Nadiye Koca sanığın kızına kötü davrandığını, kızının evlilik süresince mutsuz olduğunu ileri sürerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Erdal Emir de mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Emir, saldırının, maktulün yere düşmesi sonrası ateş edilmenin sürdürülmesi suretiyle canavarca hisle hem de bir gün önce yaşadıkları tartışma sebebiyle ruhi sükunete ulaştıktan sonra tasarlayarak işlendiğini savundu.

Daha sonra tanıklar dinlendi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "eşe karşı kasten öldürme" ve "silahla olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

Avukat Erdal Emir, duruşma sonrası gazetecilere, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulunduklarını belirterek, kadın cinayetlerinin son bulması temennisini dile getirdi.

Olay

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmiş, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kilis'te ziyaretlerde bulundu Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Kaynak: AA

Hasan Solak, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te hemşire eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 01:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te hemşire eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement