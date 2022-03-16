Kilis'te tarihi 84 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi 84 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eserlerin taşındığı belirlenen plakası açıklanmayan araç, Resul Osman Mesire Alanı girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 84 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan E.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.